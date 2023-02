EdF : Aulas sacrifie Corinne Diacre sur la place publique

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Face à la révolte des joueuses et sans le soutien de Noël Le Graët désormais poussé dehors, Corinne Diacre va avoir du mal à résister à la tempête. Jean-Michel Aulas la pousse même dehors sans ménagement.

Cela fait des années qu’entre les joueuses lyonnaises et Corinne Diacre, le courant ne passe pas. Les mises à l’écart de joueuses majeures comme Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer résultaient déjà de vives tensions sur son management de l’équipe, ses choix tactiques ou individuels et les performances décevantes qui en découlaient. C’était déjà le cas avant Corinne Diacre, mais l’équipe de France féminine possède des infrastructures, un vivier de joueuses et des moyens financiers qui ont pendant longtemps été quasiment uniques au monde, puisque seuls les Etats-Unis et l’Allemagne avaient de tels moyens. Mais cela n’a débouché sur aucun titre majeur, aucune finale de grande compétition. C’est toujours le cas avec Corinne Diacre, qui a pourtant été maintenue en place par la Fédération Française de Football et Noël Le Graët malgré les prises de bec et les résultats décevants.

Aulas donne raison aux joueuses de l'OL

Désormais, le vent a tourné et la sélectionneuse des Bleus a de grandes chances de prendre la porte. Dans un entretien pour L’Equipe, Jean-Michel Aulas, au comité exécutif de la FFF et aussi très impliqué dans le football féminin, a déjà sonné le glas de l’ancienne défenseuse de l’équipe de France. « C'est un sujet que je connais un peu... Corinne Diacre est là depuis six ans, il y a eu des hauts et des bas. Noël le sait très bien. Demain (mardi) au comex, il nous dira son sentiment. Moi, j'ai l'impression que l'on a avancé dans une situation de non-retour. Quand on voit l'encadrement de cette équipe de France, on voit que ce n'est pas du tout comparable aux autres grandes équipes européennes. Je sais que l'on a les meilleures joueuses d'Europe, peut-être du monde, et on n'arrive pas à avoir de résultats. Garder Diacre ? C'est une décision du comex. Mais cela me paraît difficile objectivement de lutter contre. Le message délivré par les meilleures joueuses françaises, qui sont parmi les meilleures du monde, la Fédération ne peut pas s'asseoir dessus. C'est mon sentiment et mon avis », a livré Jean-Michel Aulas, qui se range derrière l’avis de ses joueuses qui ont décidé de faire front contre Corinne Diacre. Une situation qui a de grandes chances de se décanter ce mardi, où Noël Le Graët est annoncé comme démissionnaire, mais où d’autres dossiers chauds vont aussi être évoqués.