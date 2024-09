Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo a vivement critiqué la conférence de presse tenue par Kylian Mbappé avant le match de Ligue des Nations entre la France et l’Italie. Le journaliste de RMC a fortement tapé sur le capitaine des Bleus.

L’Equipe de France fait sa rentrée ce vendredi avec la réception de l’Italie au Parc des Princes en Ligue des Nations et sans surprise, c’est Kylian Mbappé qui s’est présenté jeudi face à la presse. Le capitaine ders Bleus a notamment été interrogé sur le jeu décevant de la France à l’Euro ainsi que sur son retour au Parc des Princes, lui qui a évolué durant sept ans au Paris Saint-Germain. Sur tous ces sujets, l’ancien Monégasque a semblé très détaché pour ne pas dire blasé, ce qui a fortement agacé Daniel Riolo. « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis » a lâché Kylian Mbappé, dont les propos sur Bradley Barcola ont également fait polémique puisque l’attaquant a déjà anticipé un possible passage à vide de l’attaquant du PSG. Une conférence de presse catastrophique pour Daniel Riolo, qui n’a pas manqué sa cible dans l’After Foot.

« Tu es clairement face à quelqu’un qui a une attitude déplorable. Soit il ment, soit il est bête. Il ne peut pas dire qu’il se moque de ce que pense les gens puisque c’est un joueur qui bénéfice des services des agences de communication les plus pointues de Paris. Si tu as des gens qui gèrent tout autour de ta vie, ça veut dire que tu fais attention à ton image et à ce que tu donnes. Tu ne peux pas dire que ‘l’opinion des gens est le cadet de tes soucis’ ou alors ça veut dire que tu n’as pas compris ce qui se passe autour de toi, ce que je ne crois pas. Si tu dis ça, arrête de jouer au foot parce que le stade est rempli de gens qui viennent pour penser et avoir des émotions » a lancé l'éditorialiste de l'After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo pas tendre avec Kylian Mbappé

« Là, tu te moques du monde et le pire, c’est que tu crois que les gens ne vont pas s’en rendre compte. Tu ne peux pas avoir une attitude, en France, d’un homme blasé, méprisant, alors que dans une entreprise de communication complètement différente, quand tu es face aux médias espagnols, c’est tout sourire, cirage de pompes, petit clin d’œil » a pesté Daniel Riolo, qui a souvent pris la défense de Kylian Mbappé ces derniers temps et notamment la saison dernière lors de son conflit avec le PSG, mais qui est cette fois très critique avec le capitaine des Bleus. Espérons simplement que malgré ce détachement en conférence de presse, l’attaquant du Real Madrid retrouvera du gaz sur le terrain après un Euro décevant et un début de saison loin d’être idyllique dans la capitale espagnole.

En attendant, pour quelqu'un qui se moque des critiques et du qu'en dira-t-on, Mbappé a été grillé en train de lire des articles sur son jeu et ses prestations à l'issue du récent match du Real Madrid face à Las Palmas.