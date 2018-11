EdF : Appelé en Bleus, il a bien fait de quitter la L1 au mercato…

Dans : Equipe de France, Bundesliga, OGCN, Mercato.

Cet été, Alassane Pléa a décidé de quitter la Ligue 1 pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach, en Allemagne.

Un choix qui a surpris pas mal d’observateurs en France, mais qui donne raison au buteur de 25 ans. En effet, ce dernier a été convoqué par Didier Deschamps pour pallier les forfaits d’Anthony Martial et d’Alexandre Lacazette. Interrogé par L’Equipe, l’ancien attaquant de l’OGC Nice s’est félicité de son choix au mercato, qui lui a indirectement ouvert les portes de l’Equipe de France. Désormais, il se dit impatient de découvrir le niveau international, et de côtoyer les champions du monde.

« J'étais sûr de mon choix et, au vu de mon début de saison, je ne suis pas déçu d'avoir rejoint la Bundesliga. Etre appelé en équipe de France, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de la découvrir, d'avoir ma première cape et d'essayer d'y rester. C'est une des sélections les plus difficiles et être convoqué, c'est super. Il y a des joueurs de qualité de partout, des cracks. Ça va me faire plaisir de les côtoyer pour voir le niveau dit international. Ça ne peut que me faire progresser. Je vais essayer d'apprendre et découvrir beaucoup de choses » a expliqué Alassane Pléa. Reste désormais à savoir si l’attaquant français aura l’occasion de fêter sa première sélection en novembre. Lors du match amical face à l’Uruguay au Stade de France, qui sait ?