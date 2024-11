EdF ‍: Antoine Griezmann vit sa meilleure vie loin des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Maintenant qu'il est sûr et certain de ne plus jamais revenir en Equipe de France, Antoine Griezmann profite de son temps libre pendant la trêve internationale pour entrainer sa fille au football.

Comme s'il était à Clairefontaine, Antoine Griezmann a organisé un entraînement avec du matériel spécifique dans son propre jardin. Ce moment passé et filmé par sa compagne Erike Choperena ne s'est toutefois pas fait tout seul. En effet, « Grizou » profite de la trêve internationale, sa deuxième depuis l'annonce de sa retraite en Equipe de France, pour coacher sa fille au football. Un moment intime qui montre qu'Antoine Griezmann n'a pas l'air de regretter les rassemblements avec les Bleus qu'il a vécus pendant 10 ans. L'occasion pour lui, désormais, de se retrouver avec ses proches et de se reposer pour les prochaines échéances en club.

Antoine Griezmann ne reviendra pas en équipe de France

Antoine Griezmann profite de la trêve internationale pour jouer au foot avec sa fille 🥰❤️ pic.twitter.com/XFAFHHARDB — Vibes Foot (@VibesFoot) November 12, 2024

Dans ces belles images captées par sa femme, Antoine Griezmann semble particulièrement heureux de pouvoir rester avec ses enfants pendant les trêves internationales. C'est désormais une certitude : le natif de Mâcon ne rejouera plus en Equipe de France. Au micro de Canal+ après la victoire de l'Atlético de Madrid sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus avait confirmé sa retraite : « Comme je l’ai dit, ce n’était pas un coup de tête, mais c’était mûrement réfléchi », a-t-il avoué.

Pour Didier Deschamps, le message est bien passé. Dimanche dernier, pour Téléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé qu'il n'y aurait pas de retour possible. « Non, je n’ai pas la volonté, même si je lui donne un grand merci pour tout ce qu’il a apporté, insistait le sélectionneur. C’est une décision mûrie et réfléchie pour lui », a indiqué DD. Voilà qui clôt définitivement les espoirs de certains qui auraient aimé le voir revenir pour une dernière danse mémorable.