EdF : Adieu Olivier Giroud, mais interdiction de le virer

Remplacé avant même la pause, lors de la finale perdue par la France contre l'Argentine en finale du Mondial, Olivier Giroud sait que son histoire avec les Bleus pourrait rapidement se terminer.

Du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud a déjà vécu de très nombreuses choses dans sa carrière, mais visiblement l’attaquant de l’AC Milan a craqué dimanche en pleine finale de la Coupe du Monde. Remplacé par Marcus Thuram à la 41e minute du match contre l’Argentine, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a tapé dans la main de Didier Deschamps, avant d’exploser de colère sur le bord de la touche. Il s’agissait non pas de contester le choix du sélectionneur national, mais de se défouler conscient qu’à 2-0 ce match était mal embarqué. Et Olivier Giroud a démontré sa nervosité, en prenant même un avertissement dans le temps additionnel pour avoir contesté depuis le banc une décision de l’arbitre. Même si on a appris ce lundi que Karim Benzema prenait sa retraite internationale, l’avenir international du buteur milanais se pose.

Olivier Giroud, un match et adieu la France

A l’heure où Didier Deschamps réfléchit à son avenir comme sélectionneur, nombreux sont ceux qui pensent que l’heure est probablement venue pour Olivier Giroud de dire stop. « Olivier Giroud, il a une carrière exceptionnelle et je m’adresse aux jeunes qui sont parfois déçus de jouer en Ligue 2, en National. Voilà l’exemple extraordinaire d’un joueur qui jusqu’à 25 ans était en Ligue 2, et qui a fait deux finales de la Coupe du Monde et en a gagné une. C’est un exemple, il a tout gagné, c’est exceptionnel. Pour 2024, je pense qu’il est quand même un peu au bout, déjà là ça a été tangent qu’il vienne à cette Coupe du Monde. Mais bon c’est normal qu’à 36 ans il soit un peu au bout », a confié Frédéric Antonetti sur Canal+, en espérant tout de même qu’Olivier Giroud ait droit à un dernier match pour faire de vrais adieux internationaux.

Dans le quotidien sportif, on n'est pas tendre avec Olivier Giroud poussé de force vers la sortie de l'équipe de France. « Si Varane ne semble pas enclin à arrêter, Olivier Giraud, 36 ans, qui n'a pas dû bien vivre son remplacement à la 41e minute pendant cette finale, pourrait bien avoir écrit sa dernière page en équipe de France dimanche soir. L’attaquant de l'AC Milan a fait le métier pendant cette Coupe du monde, battant notamment le record de buts en sélection (53), mais derrière lui la relève pousse. Les entrées de Marcus Thuram et de Randal Kola Muani ont été enthousiasmantes et on ne peut s'empêcher de penser qu'un Christopher Nkunku aurait trouvé matière à s'exprimer », prévient Damien Degorre. Sur les réseaux sociaux, les attaques sont évidemment plus dures.

Giroud va devoir vite réfléchir à son avenir avec les Bleus

Car si dans la rivalité à distance avec Karim Benzema, il avait gagné son duel depuis le début du Mondial, la défaite en finale contre l'Argentine et sa sortie précoce provoquent un vif retour de bâton. « Olivier Giroud est éclaté et dans les grands moments il dort, t’es un anonyme qui essaie de donner un avis sur un ballon d’or », « Les occasions on les a eues mon vieux, ta solution à Olivier Giroud à la 40 EME MINUTE c’est Marcus Thuram hein donc oui Benzema aurait fait énormément de bien dans le jeu mais vous êtes pas prêt à l’entendre », « Une question.... Olivier Giroud a t-il déjà été compétitif, efficace et décisif face à une équipe de top niveau? », les attaques sont nombreuses et surtout venues de supporters de KB9 et du Real Madrid. Pas de quoi impressionner le buteur français, qui sait cependant que les choses pourraient rapidement évoluer chez les Bleus après ce Mondial 2022.