EdF : 20 mois de suspension de permis et 56.000 euros d'amende pour Hugo Lloris

Dans : Equipe de France, Premier League.

Interpellé dans les rues de Londres le 24 août dernier alors qu'il venait de griller un feu rouge au volant de sa Porsche, Hugo Lloris avait été contrôlé avec un taux d'alcoolémie largement au-dessus de la limite légale en Angleterre, ce qui lui avait valu de passer la nuit au poste de police.

Et ce mercredi, le gardien de but de l'équipe de France et de Tottenham a plaidé coupable devant le tribunal londonien qui se penchait sur son dossier. Malgré les excuses sincères d'Hugo Lloris, lequel avait reconnu que son attitude était irresponsable, le juge anglais a condamné ce dernier à une suspension de permis de 20 mois et une amende de 56.000 euros. Une lourde peine qui devrait servir de leçon au portier tricolore des Blues.