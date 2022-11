EdF : 18 joueurs ont validé leur ticket pour le Qatar !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A quelques heures de la liste, 18 joueurs de l’Equipe de France sont certains à 100 % de faire partie de la liste pour la Coupe du monde selon RMC.

Ce mardi soir aux alentours de 20 heures, de nombreux joueurs de l’Equipe de France seront devant le journal télévisé de TF1 pour découvrir la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. L’annonce du sélectionneur tricolore sera d’autant plus suivie que les incertitudes sont nombreuses : le nombre de joueurs appelés est encore inconnu tandis que plusieurs éléments sont incertains en raison de leur état physique. Cela étant et fort heureusement, Didier Deschamps a des certitudes. Selon les calculs de RMC, 18 joueurs ont d’ores et déjà composté leur ticket pour la Coupe du monde même s’ils n’ont pas été officiellement informés par la Fédération française de football de leur sélection pour le Mondial au Qatar.

Zéro incertitude en attaque

⏳ Rendez-vous demain à 20h sur TF1 pour connaître 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 qui participeront à la 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 🇫🇷🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/23hegyF1wo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 8, 2022

Dans les buts, l’incertitude règne autour de Mike Maignan, ce qui ne laisse aucun doute sur les sélections d’Hugo Lloris et d’Alphonse Areola, bien que le gardien de West Ham ne sache pas encore s’il sera n°2 ou n°3 pendant la compétition. En défense, plusieurs joueurs sont d’ores et déjà certains de faire partie du voyage. RMC estime que le ticket pour le Qatar est déjà dans la poche de Jules Koundé, William Saliba, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Le milieu de terrain est de loin le secteur de jeu où les incertitudes sont les plus nombreuses, car les forfaits de Paul Pogba et de Ngolo Kanté ont rabattu toutes les cartes. Les trois seuls à être certains de leur place sont Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. Enfin en attaque, la ligne complète est quasiment certaine avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Christopher Nkunku. Dans le cas où ces 18 joueurs sont bien convoqués et si Didier Deschamps sélectionne 26 éléments, cela signifie qu’il reste huit places. Faites vos jeu…