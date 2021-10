Droits TV : TF1 et M6 ne récupèrent pas les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L’UEFA avait mis le paquet pour récolter un énorme montant au sujet des droits TV de l’équipe de France.

L’instance européenne avait ainsi enrobé les matchs des Bleus entre 2022 et 2028, comprenant les qualifications, les amicaux, la Ligue des Nations et les Euro 2024 et 2028. Tout sauf la Coupe du monde donc. C’était en ce début de semaine que les diffuseurs intéressés devaient remettre leur offre, et le résultat a été décevant. L’UEFA a estimé ne pas avoir reçu de proposition satisfaisante, et le prix plancher n’a donc visiblement pas été atteint par les chaines intéressées. Un nouveau tour est donc lancé, avec une modification de taille annonce L’Equipe.

Les deux « Euro » sont retirés de l’appel d’offre, l’UEFA préférant ainsi faire monter les enchères aux approches des compétitions et s’assurer une somme plus régulières pour les autres rencontres. TF1 et M6 étaient les deux principaux candidats pour ces droits. Les deux chaines payaient un total de 3,5 millions d’euros chacune, mais leur association récent au niveau financier pose fortement des problèmes. Le manque de concurrence n’aide probablement pas à atteindre les sommes désirées par l’UEFA et la société en charge de la promotion des droits TV du football.