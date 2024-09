Didier Deschamps viré, c'est reparti pour un tour

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La défaite de l'équipe de France face à l'Italie a remis sur le devant de l'actualité l'avenir de Didier Deschamps, mais pas grand monde ne croit que le sélectionneur national sera débarqué avant le Mondial 2026.

Deux mois après l'élimination des Bleus par l'Espagne lors de l'Euro, Kylian Mbappé et ses coéquipiers espéraient se refaire une santé en affrontant au Parc des Princes une formation italienne en pleine rénovation, après une crise majeure. Mais ce doux rêve français s'est transformé en cauchemar puisque l'équipe de France a pris une leçon de football par la Squadra Azzurra. Résultat, avant d'affronter la Belgique, lundi soir à Lyon, un parfum de crise entoure l'équipe de Didier Deschamps. Et ce dernier subit évidemment un nouveau flot de critiques, alors même que son avenir à la tête des Bleus est assuré au moins jusqu'au Mondial 2026. Car ils sont peu nombreux à croire que Philippe Diallo osera virer le sélectionneur national très rapidement. Et l'agacement laisse la place à du dépit chez les journalistes et les consultants.

Deschamps fragilisé par cette défaite des Bleus

Après la claque prise face à l'Italie, Vincent Duluc reconnaît qu'il faut tout de même se poser des questions sur la manière dont évolue cette équipe de France. « Si les conséquences de ce revers sont difficiles à appréhender, aussi tôt dans la saison et dans cette Ligue des nations, sa nature est suffisamment inquiétante pour attiser quelques braises sous le siège de Didier Deschamps (...) L’équipe de France l'a totalement perdu, passant d'une défaite à l'autre, de l'Espagne (1-2, le 9 juillet) à l'Italie (1-3), et fragilisant Deschamps, puisque la soirée qui devait incarner un nouvel élan va plutôt renforcer le débat qui l'entoure », explique le journaliste de L'Equipe, tandis que dans Le Parisien, Dominique Sévérac tente de trouver des explications à ce fiasco et ne veut pas trop matraquer Didier Deschamps. « Plusieurs foyers d’incendies menacent (...) L’usure du pouvoir et des idées de Didier Deschamps peut être une autre explication même s’il demeure toujours tributaire de ses joueurs », explique notre confrère. Mais pour Walid Acherchour, il est désormais clair que la FFF doit vite agir, et le consultant de DAZN et RMC de livrer un réquisitoire sans merci contre le coach de l'équipe de France.

Acherchour se lâche sur Deschamps

Sur la chaîne Youtube d'un opérateur de paris en ligne, Walid Acherchour s'est lâché. « Là, on se fait lessiver et pendant toute la rencontre le sélectionneur n’a pas de solution. On a une équipe qui n’est pas managée, qui n’est pas entrainée contre l’Italie. Oui, c'est la défaite de Deschamps (…) On a eu des échos qu’à Clairefontaine ça fait que des oppositions huit contre huit, même pendant l’Euro ça ne bosse pas les systèmes de jeu. Griezmann, il est au courant à 9 heures qu’il va jouer ailier contre la Belgique. Les mecs sont en auto-gestion et personne n’ose le dire. Quand est-ce que l’on va dire que ce n’est pas normal ? Tactiquement contre l’Allemagne, on se fait balader et il n’y a pas de réponse, contre l’Espagne pareil, et idem contre l’Italie. Michael Olise, il y a trois semaines il n’était pas capable d’être dans la liste, et là il signe au Bayern, et il est pris et titulaire. Deschamps nous dit qu’il a changé de dimension, mais pourquoi ? Parce qu’il a joué contre Wolfsburg ? Il avait mis des triplés contre Manchester United. Tactiquement, il n’a pas de réponse, il a fait de belles choses dans sa carrière Deschamps, mais là, il est cramé. Il n’a aucune réponse contre Spalletti alors qu’il a de meilleurs joueurs (...) Sur les 11 derniers matchs, la France a gagné 4 dont l'Autriche, le Chli, le Luxembourg et la Belgique. La fameuse recette de Didier Deschamps qui gagne tout, il ne peut plus se cacher derrière ça. Il s'est auto-prolongé quatre ans jusqu'à la Coupe du monde ! », s'est emballé Walid Acherchour, très chaud sur ce dossier.