Didier Deschamps interpellé en Allemagne

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Brillant sous le maillot du RB Leipzig depuis le début de la saison, Christopher Nkunku n’a toujours pas eu sa chance en équipe de France. Une véritable hérésie vue d’Allemagne.

Christopher Nkunku est clairement l’un des hommes forts de cet exercice 2021-2022, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Auteur de onze buts et de sept passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans a des statistiques de buteur. Sauf que le Français joue au milieu de terrain, même s’il était par exemple avant-centre lors du succès contre Dortmund en championnat samedi (2-1). Une rencontre au cours de laquelle il a d’ailleurs été décisif sur les deux buts de son équipe. De quoi donner des regrets à Didier Deschamps ? Peut-être pas, puisque le sélectionneur pourra compter sur un entrejeu de qualité avec Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouaméni ou Guendouzi pour affronter le Kazakhstan et la Finlande dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Mais dans tous les cas, Nkunku continue de se rapprocher des Bleus. Vu d’Allemagne, la non-sélection de l’ancien joueur du PSG n’est pas comprise.

Does anyone have Didier Deschamps' number? 📞🤔 pic.twitter.com/OR7mnI0NoO — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 6, 2021

C’est donc pour cette raison que le compte Twitter du club de Leipzig s’est fendu d’un message en direction de l’entraîneur de la France. « Quelqu'un a le numéro de Deschamps ? », a lancé le Community Manager du RBL, avec une photo de Nkunku en pleine célébration de but. Si ce post est avant tout chambreur, il montre quand même une certaine forme d’impatience du côté de Leipzig, qui aimerait bien avoir un autre international dans l’équipe championne du monde, en plus de Nordi Mukiele. Ce qui arrivera tôt ou tard si Nkunku continue sur sa lancée. Quoi qu’il en soit, le Titi parisien ne cesse de progresser depuis son départ du PSG en 2019. Buteur et passeur face à son club formateur en Ligue des Champions cette semaine, Nkunku doit être en train de donner des regrets aux dirigeants parisiens, qui l’ont lâché pour 13 millions d’euros, alors qu’il en vaut aujourd'hui le triple. Et peut-être bientôt le quadruple s’il venait à réaliser son rêve de porter le maillot de la France avant la Coupe du Monde 2022.