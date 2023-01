Deschamps voit des titres assurés avec les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré les critiques, Didier Deschamps compte bien rester aux commandes de l’équipe de France. Le sélectionneur tricolore se plaît à son poste. Et pour le journaliste Romain Canuti, le technicien s’est probablement aperçu que la génération suivante pourrait lui permettre de continuer à gagner.

Ses détracteurs devront s’y faire, Didier Deschamps n’est pas près de partir. Après une récente réunion avec son président Noël Le Graët, le sélectionneur de l’équipe de France devrait bientôt prolonger son contrat. A croire que le natif de Bayonne reste épanoui 10 ans après sa nomination. Rien de plus normal selon Romain Canuti, persuadé que Didier Deschamps se voit encore gagner grâce à la future génération des Bleus.

🇫🇷 Deschamps est-il coupable de s'accrocher à son poste ?



🎙 @romcanuti : "S'il est coupable, n'importe qui à sa place le serait aussi. C'est comme s'il était milieu de terrain du Real Madrid et qu'il gagnait tous les ans la Ligue des champions, pourquoi il partirait ?" pic.twitter.com/j2lRD5Cr1V — After Foot RMC (@AfterRMC) January 4, 2023

« Deschamps coupable de s'accrocher à son poste ? S'il est coupable, n'importe qui à sa place serait coupable, a réagi le journaliste dans l’After. Je ne comprends pas pourquoi quand c'est un entraîneur, il est taxé d'égoïste, et quand c'est joueur on dit que c'est un compétiteur : "c'est l'essence du champion qui lui permet d'aller chercher des titres années après années..." Par contre quand c'est Deschamps, c'est le vilain pragmatique. Non, c'est la même motivation, le même moteur. »

Le réservoir des Bleus

« Deschamps, il regarde le réservoir de l'équipe de France, il voit qu'il a une équipe avec sept forfaits qui est quand même allée en finale du Mondial, donc c'est qu'il y a du potentiel, a expliqué le chroniqueur. Avec les jeunes qui arrivent, si tu es coach de cette équipe pendant 10 ans, tu as quand même de grandes chances de gagner des titres parce que tu as un réservoir beaucoup plus important que les autres. »

« Donc si Deschamps veut rester et s'accrocher à son poste, c'est juste parce qu'il se dit que c'est le meilleur endroit pour gagner des titres, a deviné le spécialiste de l’Olympique de Marseille. Deschamps, ça pourrait être un milieu de la dernière décennie du Real et qui se dit : "je suis là, chaque année on gagne la Ligue des Champions, pourquoi je vais partir ?" » Dans ses discussions avec Noël Le Graët, le sélectionneur a même demandé un contrat jusqu’au Mondial 2026.