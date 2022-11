Deschamps viré pour mettre Zidane, le coup de gueule

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Deschamps largué après la Coupe du monde pour permettre à Zinedine Zidane de prendre les commandes de l'équipe de France. Certains en rêvent déjà et cela dégoûte le journaliste Mohamed Bouhafsi.

L’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France n’occupe pas les pensées à l’heure où les Bleus vont lancer leur mondial. Mais l’ombre de Zinedine Zidane plane sur les Bleus, alors que le technicien qui a triomphé au Real Madrid a refusé toutes les propositions ces derniers mois pour poser sa candidature au poste de sélectionneur si jamais la place devait se libérer. Pour le moment, Noël Le Graët conserve une grosse confiance en Didier Deschamps malgré la déception de l’Euro 2000. « On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute », a récemment fait savoir le président de la Fédération Française de Football.

Didier Deschamps joue son avenir

Pour une fois donc, l’avenir de Didier Deschamps n’est pas scellé avant le début de la compétition. Pas de quoi remettre en cause son autorité ou sa légitimité, même si la perspective de voir Zidane prendre la tête des Bleus fait saliver beaucoup de monde. Au point d’accepter plus facilement une défaite de la France au Mondial, ou même de vouloir un changement à tout prix avec une contre-performance tricolore ? Ce n’est absolument pas un raisonnement qui se tient pour Mohamed Bouhafsi, qui revient dans l’actualité du football en ce moment et a tenu à faire savoir sur RTL qu’on pouvait adorer Zidane et soutenir les Bleus de Deschamps.

#FRAAUS : "Ne nous forcez pas à choisir, on peut aimer Zidane en espérant que Deschamps soit champion du monde", @mohamedbouhafsi dans #RTLMatin et son soutien "quoi qu’il en coûte" pour Dédé !⚽️ pic.twitter.com/SLHGE3PbBA — RTL France (@RTLFrance) November 22, 2022

« Les oiseaux de mauvais augure vont jusqu'à souhaiter un mauvais résultat des Bleus pour voir arriver Zinédine Zidane à la tête de la sélection. Mais pourquoi choisir ? On peut aimer Zidane et espérer être champion du monde avec Didier Deschamps. Lui seul peut nous permettre de garder la coupe à la maison. Et qu'on ne vienne pas me parler de la "chatte à DD". Le mondial au Qatar fait polémique, le climat est délétère autour de la Fédération Française de football et de son président Noël le Graët. L'équipe de France doit faire sans Pogba, Kanté, Kimpembe ou encore Benzema. En clair, s'il nous reste un roc, un point d'appui, c'est Didier Deschamps. Soyons tous derrière le sélectionneur des Bleus », lance le journaliste désormais généraliste, qui veut sentir la ferveur derrière l’équipe de France. Et advienne ensuite ce qu’il pourra, car Didier Deschamps est bien capable d’être meilleur que jamais maintenant qu’il sait qu’il joue sa place pour les années à venir.