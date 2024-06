Deschamps viré ‍? Ce serait une erreur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France est considérée comme le favori numéro 1 lors de l'Euro 2024. Alors, certains pensent que Didier Deschamps pourrait être menacé si les Bleus ne vont pas au bout. Ce serait un scandale selon David Trezeguet.

Le sélectionneur national tricolore a beau avoir empilé les trophées d'abord comme joueur puis comme coach des Bleus, les critiques sont toujours vives à destination de Didier Deschamps, accusé par certains de ne pas apporter une touche de spectacle aux performances de l'équipe de France. Et même si la FFF a prolongé le contrat de DD jusqu'en 2026, quelques jours après la finale du Mondial 2022 perdue contre l'Argentine, des consultants estiment que si l'Euro 2024 tourne au fiasco, alors il sera temps pour la France de changer de technicien. Une opinion qui n'est pas partagée par le grand public, pas plus que par David Trezeguet. Pour l'ancien coéquipier de Didier Deschamps chez les Bleus, notamment lors d'un Euro 2020 resté dans la légende grâce au but en or de Trezeguet contre l'Italie, Deschamps est l'homme qu'il faut à la tête de la France.

Deschamps un entraîneur en or pour la France

S'exprimant dans Le Parisien, à quelques jours de l'ouverture de l'Euro 2024, l'ancien attaquant français plaide la cause d'un Didier Deschamps qu'il met tout en haut de la hiérarchie des entraîneurs. « Son parcours est incroyable. Didier a le don pour choisir les hommes. Avec un travail solide et cohérent, il en tire le meilleur en se souciant toujours de la cohésion du groupe. Il connaît parfaitement les rouages de l’équipe de France. Au-delà de son management, il est un gagnant dans l’âme, un compétiteur hors pair. Il se nourrit du succès. Il était déjà ainsi comme joueur. Il a toujours des objectifs élevés. Quand il entre dans un tournoi, c’est avec l’idée d’aller au bout. Il cite souvent Aimé Jacquet ou Lippi. Le premier pour son discours et le second pour l’aspect mental. Il s’est enrichi à leur contact. Il est l’un des rares entraîneurs à avoir été aussi longtemps en poste avec une sélection. Il continue de prouver qu’il est un grand technicien. Il a une idéologie très claire. La réalité est qu’il a marqué l’histoire », constate David Trezeguet, qui pense que la France peut évidemment aller au bout lors de cet Euro 2024 en Allemagne. Si c'est le cas, Didier Deschamps sera tranquille jusqu'au prochain rendez-vous mondial en 2026.