Débarquement de Normandie ‍: Frank Leboeuf et les légendes arrivent

Par Guillaume Conte

En marge des commémorations du 6 juin 1944, Caen accueille un match de France 98 et des gloires du Stade Malherbe. L'occasion pour Franck Leboeuf d'envoyer un message fort.

C’est ce jeudi 6 juin que la France fête les 80 ans du débarquement de Normandie, qui a permis en 1944 aux alliés de venir combattre sur les côtes françaises pour aider à la libération du pays de l’Allemagne nazie. Un évènement qui est commémoré toute la journée, et même ce jeudi soir à Caen. Un match amical de gala va opposer, au stade Michel d’Ornano, une équipe d’anciens joueurs de l’équipe de France à d’anciens du SM Caen. Un match des légendes, comme il est surnommé, pour la bonne cause.

Leboeuf et le devoir de mémoire

Franck Leboeuf y participera avec grand plaisir, lui qui avoue ne pas avoir joué au football depuis des mois. Mais la volonté d’honorer cet évènement important de l’histoire de France a primé, et l’envie aussi de fouler à nouveau les pelouses. « Les 80 ans du Débarquement c’est fantastique, ça honore la Normandie et la France. Je suis très content de rendre, à mon échelle, ce moment un petit peu fun. Les gens sont contents de nous voir parce que cela leur rappelle de très bons souvenirs. Bien sûr qu’on va être très loin de ce qu’on a été à l’époque », a livré l’ancien défenseur central qui a fait partie de ceux qui ont motivé les joueurs de France 98 pour faire ce déplacement honorifique à Caen.

Le #DDay80 c'est aussi samedi à d'Ornano avec le #MatchDesLégendes. Les bénéfices de la rencontre seront reversés au @BleuetFrance



Vos places à partir de 5€ toujours disponibles 🎫 #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 6, 2024

« J’ai parlé du devoir de mémoire, mais aussi du devoir du citoyen. Quand j’ai demandé à certains joueurs de 98 de venir, je leur ai dit qu’on avait créé quelque chose d’extraordinaire ensemble, qui avait fait que les Français s’étaient trouvés unis. Depuis ce moment-là, on a un devoir citoyen, de patriotisme », a livré l’ex-joueur de Strasbourg, Chelsea ou encore l’OM.

Ce match verra ses bénéfices aller au Bleuet de France, une association dont Frank Leboeuf est l’un des ambassadeurs, et qui vient en aide aux victimes de guerre et d’attentats, et à leurs familles notamment. Plus de 12.000 personnes sont attendues pour ce match qui permettra aux amoureux de Malherbe comme aux nostalgiques des Bleus de 1998 de revoir des joueurs comme Nicolas Serbe, Anthony Deroin côté caennais, et Grégory Coupet, Claude Makelele ou Emmanuel Petit chez les Bleus.