Cristiano Ronaldo remplaçant, l'idée folle contre la France

Par Adrien Guyot

A la veille du quart de finale de l’Euro 2024 entre le Portugal et la France, un grand nom du football anglais a donné un avis tranché sur Cristiano Ronaldo et donne un conseil au sélectionneur portugais sur la tactique à aborder avec CR7 pour ce choc.

Le Portugal a souffert mais verra bel et bien les quarts de finale de l’Euro 2024. Bousculée par la Slovénie, l’équipe lusitanienne a dû patienter jusqu’aux tirs au but pour valider leur ticket, puisqu’elle n’a pas réussi à trouver la faille après 120 minutes. Au cours de cette rencontre stressante, Cristiano Ronaldo, la star portugaise du haut de ses 39 ans, a raté un penalty en prolongation, butant sur Jan Oblak. Après avoir essuyé quelques larmes, CR7 s’est rattrapé et a transformé le premier tir au but de son équipe. Suite à ce match, une légende du football anglais en la personne de Chris Waddle a donné son avis sur la tactique à adopter pour le Champion d’Europe 2016 contre l'Équipe de France ce vendredi soir. L’ancienne icône de l’Olympique de Marseille a un avis tranché sur le quintuple Ballon d’Or et estime que la légende du Real Madrid doit démarrer cette rencontre sur le banc.

Waddle veut voir Cristiano Ronaldo entrer en jeu contre la France

Cristiano Ronaldo's mentality is one-of-a-kind 🐐😂 pic.twitter.com/NcQnOKpPlB — ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2024

Chris Waddle, désormais âgé de 63 ans, pense que CR7 aura un impact positif sur le Portugal en sortie de banc : «Il a toujours des qualités, sans aucun doute, mais je pense qu’avec les joueurs dont dispose le Portugal, il serait plus adapté en tant que joueur d’impact. Il n’a plus le rythme et le physique pour disputer 90 minutes, mais son déplacement est toujours formidable», a-t-il affirmé pour le média Lord Ping. En manque de réussite et d’efficacité depuis le début de la compétition, Cristiano Ronaldo a déjà tiré à 20 reprises sans parvenir à trouver le chemin des filets. Dans ce remake de la finale 2016, CR7 a sans doute une revanche à prendre, lui qui était sorti sur blessure en début de match au Stade de France. Les retrouvailles entre Ronaldo et les Bleus s’annoncent passionnantes, et nul doute que Roberto Martinez fait de l’ancien des Red Devils son arme principale pour percer le verrou de la meilleure défense de la compétition jusqu’à présent.