Coucou la France, Benzema meilleur buteur depuis 10 ans !

Mis à l'écart de l'équipe de France, Karim Benzema continue à aligner les buts et renvoie la concurrence française à ses études depuis 2010. KB9.

Dans quelques jours, une décennie s’achèvera et c’est évidemment l’occasion de faire quelques bilans dans le football comme ailleurs. Et Opta Jean s’est notamment penché sur le palmarès des meilleurs buteurs français sur la période 2010-2019 dans les cinq plus grands championnats de notre continent. Il n’y a pas photo pour le titre honorifique d’attaquant tricolore le plus prolifique de la décennie, puisque Karim Benzema a marqué 155 buts sous le seul maillot du Real Madrid. L’ancien lyonnais devance de 14 buts Antoine Griezmann (141) et de 23 buts Alexandre Lacazatte (132). On trouve ensuite Kevin Gameiro (118) et Wissam Ben Yedder (114).

Benzema est au-dessus de Griezmann

Bien évidemment ce classement va relancer le débat désormais éternel sur l’absence de Karim Benzema en équipe de France depuis quatre ans, car si KB9 a tout gagné avec le Real Madrid, il manque à son palmarès la Coupe de Monde qu’Antoine Griezmann a lui gagnée. Mais nul ne peut réécrire l’histoire et l’attaquant français du Real Madrid sait désormais que c’est avec les Merengue qu’il va écrire sa légende et son nom dans l’histoire du football hexagonal. Pour le reste, anti-Benzema et pro-Karim vont continuer à s'opposer sur la décision prise par Didier Deschamps et Noël Le Graët.