C’est confirmé, la France ne vaut rien sans Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Battue en Allemagne (2-1) mardi en match amical, pour sa première défaite de l’année, l’équipe de France a confirmé une tendance peu flatteuse. Sans leur attaquant Kylian Mbappé au coup d’envoi, les Bleus ne parviennent décidément pas à s’imposer.

Mauvaise nouvelle avant le coup d’envoi du match amical en Allemagne. Pressenti dans le onze de départ, Kylian Mbappé n’était finalement pas titularisé à cause d’une petite blessure à un genou. Et malgré les difficultés de l’équipe de France à Dortmund, Didier Deschamps a préféré laisser son attaquant sur le banc des remplaçants.

Mbappé indispensable aux Bleus

« A partir du moment où il ne peut pas débuter, avec un problème au tendon rotulien qui n'est pas grave mais qui le gêne, avec des risques aussi, ce n'est pas le faire entrer qui va améliorer sa situation, a expliqué le sélectionneur. Je n'ai pas de risque à prendre sur un tel match. » Un coup dur pour Didier Deschamps qui connaît l’importance de Kylian Mbappé pour son équipe.

Les 4 derniers matchs du PSG sans Mbappé titulaire :

1 nul et 3 défaites



Les 4 derniers matchs de la France sans Mbappé titulaire :

2 nuls et 2 défaites pic.twitter.com/xls8l2xiRk — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) September 12, 2023

La preuve avec cette statistique peu flatteuse selon laquelle les Bleus n’ont remporté aucun des quatre derniers matchs où l’attaquant du Paris Saint-Germain n’était pas titulaire. Avant cette défaite en Allemagne, l’équipe de France s’était déjà inclinée contre la Tunisie (1-0) en phase de groupes du Mondial 2022. Et quelques mois plus tôt, plus précisément en juin de la même année, les Français avaient été accrochés par la Croatie (1-1) et par l’Autriche (1-1) en Ligue des Nations, toujours sans le Parisien au coup d’envoi.

Il est donc tentant d’évoquer une Mbappé-dépendance chez les Bleus, qui avaient par exemple attendu les coups d’éclat de leur meilleur joueur pour se réveiller en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Il faudra quand même nuancer la statistique dans la mesure où hormis Kylian Mbappé, d’autres cadres tricolores n’avaient pas débuté ces quatre rencontres.