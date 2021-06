Benzema : Zéro but au compteur, c'est positif

Dans : Equipe de France.

Son grand retour en Equipe de France était attendu, mais Karim Benzema peine pour l’instant à répondre aux attentes.

Muet lors des matchs amicaux contre le Pays de Galles et la Bulgarie, l’avant-centre du Real Madrid a inscrit un but refusé face à l’Allemagne. Dans la fournaise hongroise samedi après-midi (1-1), Karim Benzema aurait pu être le héros de la France s’il avait inscrit le but de l’ouverture du score en première mi-temps sur la remise géniale de Kylian Mbappé. Sa reprise de demi-volée de l’extérieur du pied droit est finalement passée de peu à côté des buts hongrois. La réussite n’est pas encore au rendez-vous pour Karim Benzema, mais il n’y a pas lieu de paniquer selon son entourage, interrogé par le journal L’Equipe à deux jours du choc face au Portugal lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de l’Euro 2021.

« Karim ne se prend pas la tête » explique un proche de Karim Benzema au quotidien sportif, avant de poursuivre en restant positif. « S’il avait marqué en match de prépa ou face à l’Allemagne (1-0) avec ce but refusé en fin de partie, il aurait peut-être mis sa belle action contre les Hongrois. Mais c’est peut-être un mal pour un bien de passer à côté d’un match comme ça, et qui n’a pas de conséquences. Karim se sent bien physiquement, il est à l’aise dans ce collectif. Il attend que ça rigole » a indiqué ce proche de Karim Benzema, absolument pas inquiet pour la suite de l’Euro de l’avant-centre du Real Madrid. Comme le disent généralement les attaquants, le plus dur est de se créer des occasions et pour le coup, Karim Benzema en a. Il ne reste plus qu’à les convertir en but et si possible dès le prochain match de l’Euro face aux Portugais dans un match décisif pour la première place du groupe.