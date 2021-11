Benzema Ballon d'Or 2021, Thierry Henry y croit

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau doublé avec la France contre le Kazakhstan (8-0), Karim Benzema a confirmé sa superbe forme.

L’attaquant de l’Equipe de France est sur un nuage depuis de longs mois et répond toujours présent avec le maillot bleu depuis son grand retour à l’Euro. Aussi fort avec la France qu’avec le Real Madrid, Karim Benzema aspire logiquement à remporter le Ballon d’Or 2021. La concurrence sera rude avec des joueurs tels que Robert Lewandowski, Lionel Messi ou encore Jorginho. Mais le buteur formé à l’OL croit en ses chances de rafler la mise. Buteur historique de l’Equipe de France, Thierry Henry aimerait également voir Karim Benzema soulever le Ballon d’Or. Il peut y croire selon le consultant de Prime Video, interrogé à ce sujet dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Un plaisir de vivre ces moments avec le public 🤍 et la famille ❤️ Merci 🤩 #Nueve #Family @equipedefrance pic.twitter.com/oC5gmWoVna — Karim Benzema (@Benzema) November 14, 2021

« Qui va remporter le Ballon d’Or 2021 ? Aucune idée. Soyons chauvins, j'espère que ça peut être Karim Benzema ou N'Golo Kanté. Robert Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n'avait pas été annulé. Là, avec 41 buts, il a battu le record de Gerd Müller. On peut aussi parler de Jorginho : il a tout gagné et le jeu passe par lui. Et il y a Léo (Messi), qui a enfin gagné la Copa América » a lancé Thierry Henry, qui estime que cinq joueurs vont donc se battre pour la récompense ultime cette année. Reste maintenant à voir qui raflera la mise alors que pour de nombreux observateurs à travers le monde, c’est Robert Lewandowski qui est l’immense favori juste devant Karim Benzema. Une surprise n’est pas à exclure même si le Polonais semble avoir toutes les cartes en mains pour l’emporter au vu de ses deux dernières saisons gigantesques sous les couleurs de l’ogre du championnat d’Allemagne, le Bayern Munich.