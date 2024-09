Barcola snobe Mbappé, le PSG a adoré ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France a pris une leçon de football face à l'Italie. Parmi les satisfactions du côté des Bleus : Bradley Barcola.

L'équipe de France n'y arrive plus. Les Bleus de Didier Deschamps sont passés totalement à côté face à l'Italie ce vendredi soir en Ligue des Nations du côté du Parc des Princes. Une défaite logique 3 buts à 1. Pourtant, Bradley Barcola avait ouvert le score dès la première minute de jeu. Le joueur du PSG est en très grande forme et fait preuve d'une énorme force de caractère depuis quelques semaines. Contre l'Italie, il aurait pu servir Kylian Mbappé pour un but tout fait. Mais il a préféré prendre ses responsabilités et marquer tout seul. Une attitude saluée par pas mal de fans et observateurs de l'équipe de France et du PSG. Ce n'est pas Nicolas Puiravau qui dira le contraire.

Bradley Barcola, les fans en redemandent

Sur son compte X, le membre de Paris United a en effet réagi à l'attitude Barcola envers Mbappé sur son but avec les Bleus. Et il a plus qu'apprécié : « Y’a un an, Barcola aurait cherché la passe pour Mbappé. Là, il lui a lancé un regard qui voulait dire : « te fais pas chier à faire un de tes cinq appels de la soirée, j’ai pas besoin de toi et je vais jouer pour ma gueule. (...) Pour le coup, il ne déséquilibre pas un collectif et il n'oblige pas son coach à l'aligner ailleurs qu'à son poste car il n'en br*nle pas une sans ballon. Donc oui, le Parc va aimer ce gamin ».

Bradley Barcola pourrait encore enchainer dès lundi soir face à la Belgique, contrairement à Kylian Mbappé dont L'Equipe affirme ce samedi qu'il pourrait finalement être laissé au repos face aux Diables Rouges. Une réaction est vivement attendue de la part des hommes de Didier Deschamps, mais nul doute qu'une nouvelle titularisation de Barcola face aux Belges ne rassurerait pas vraiment Luis Enrique, qui doit déjà faire face aux blessures de Désiré Doué et Vitinha pendant cette période internationale. Mais c'est probablement le prix à payer pour celui qui devient peu à peu la nouvelle star du football français.