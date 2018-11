Ballon d'Or : Le vote de Le Graët va faire pleurer Griezmann

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Liga.

C’est le 3 décembre que l’identité du Ballon d’Or sera dévoilée. Et le suspense n’a jamais été aussi important, à trois semaines du résultat.

Cinq joueurs semblent encore en lice pour rafler la mise : Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Interrogé sur RMC Sport à ce sujet, Noël Le Graët a dévoilé sa préférence. Et le président de la Fédération Française de Football n’a pas caché qu’il souhaitait vivement que Raphaël Varane l'emporte. Une position qui ne va pas plaire à Antoine Griezmann, lequel est totalement focus sur le Ballon d’Or depuis quelques mois.

« J'ai répondu Varane en raison des saisons qu'il vient de faire. Il est champion du monde et il a gagné trois Ligue des champions d'affilée, quatre en tout. On met rarement des défenseurs. C'est sûr que Griezmann m'a gentiment dit 'Vous préférez Varane', Mbappé pareil. Mais je pense que Varane le mériterait sur ce qu'il a fait et son palmarès » a expliqué Noël Le Graët. Un avis certainement partagé par de nombreux observateurs du ballon rond. Selon les dernières indiscrétions communiquées par Canal Plus dans le Late Football Club mardi soir, le Madrilène serait actuellement en deuxième position derrière Luka Modric. De son côté, Antoine Griezmann ne figurerait même pas sur le podium.