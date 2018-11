Ballon d'Or : Cavani vote pour un Français, et ce n'est pas Mbappé !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Foot Mondial, PSG.

Dans deux semaines, le nom du Ballon d’Or 2018 sera dévoilé. Et cette année, trois Français ont l’ambition de rafler la mise : Raphaël Varane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Malgré le sacre tricolore à la Coupe du monde, le grand favori reste cependant Luka Modric, auteur d’une saison époustouflante avec le Real Madrid et la Croatie. Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, Edinson Cavani a dévoilé sa préférence. Et à la surprise générale, ce n’est pas Kylian Mbappé, son partenaire au Paris Saint-Germain.

« Trois-quatre joueurs le méritent. Varane peut être parmi les deux, trois. Kylian (Mbappé), il fait depuis deux ans de bonnes choses. Il faut regarder le rendement de chacun, pas seulement le nom. Il faut regarder les dernières années, ce que chacun a fait, les titres gagnés, les saisons faites... Pour moi, c'est un Français qui doit gagner. Il y a d'autres joueurs, mais ce doit être un Français, ils ont gagné des choses importantes. Modric a fait une grande saison mais Varane a gagné la Ligue des Champions. Ok, Modric est finaliste et a fait une grande saison, mais Varane le mérite plus » a expliqué Edinson Cavani, grand fan du défenseur madrilène. Une opinion partagée par de nombreux supporters de l’Equipe de France ces dernières semaines…