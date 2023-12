Aulas vice-président de la FFF, Riolo est écœuré

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, sans surprise, Jean-Michel Aulas a été élu vice-président de la FFF pour épauler Philippe Diallo. Une décision qui soulage le président de la Fédération, écartant un rival pour la prochaine élection. Mais, cette façon de faire désole Daniel Riolo.

Une nouvelle ère avec les mêmes têtes ou presque. La Fédération Française de Football a vu Noel Le Graet quitter son poste de président en début d'année 2023 sous fond de multiples polémiques. Pour le remplacer, Philippe Diallo a été nommé. 22 ans plus jeune que son prédécesseur, Diallo peut incarner une forme de rupture. Mais, cela serait oublier qu'il était le vice-président délégué de Noel Le Graet, prenant la présidence par intérim au départ du Guingampais avant d'être définitivement élu. Samedi, un autre ancien de l'ère Le Graet a pris du galon : Jean-Michel Aulas. Membre du Comex auparavant, l'ancien président de l'OL a été élu vice-président de la FFF.

La FFF bloquée par un petit groupe puissant ?

Aulas n'a eu aucun mal à obtenir le poste, étant le seul candidat à se présenter. Sa nomination était annoncée depuis plusieurs semaines mais elle a quand même fait mal à Daniel Riolo. Le polémiste de RMC n'apprécie pas le fait que le duo dirigeant soit constitué par deux anciens alliés de Le Graet. Pour lui, on assiste à un verrouillage des institutions du football français pour plusieurs années puisqu'en devenant vice-président, Jean-Michel Aulas renonce implicitement à se présenter contre Philippe Diallo en 2024.

JMA élu vice pst de la FFF… petit accord censé être discret pour permettre à Diallo de rester dans son fauteuil après 2024. Depuis sa Bretagne NLG doit être heureux de constater que ses héritiers ont bien appris à verrouiller un système .. tt le monde garde son steak 👍🍾 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 16, 2023

« JMA élu vice président de la FFF… petit accord censé être discret pour permettre à Diallo de rester dans son fauteuil après 2024. Depuis sa Bretagne NLG (Noël Le Graet) doit être heureux de constater que ses héritiers ont bien appris à verrouiller un système .. tout le monde garde son steak », a posté sur X un Daniel Riolo dépité par les évènements. Il a ensuite posté un autre message où il s'est plaint du fait que Philippe Diallo était au courant des dérapages de Noel Le Graet et n'a jamais dit un mot dessus. Une vision intéressante mais qui se heurte au fait que le discret et efficace Diallo a semble t-il fédéré autour de lui en quelques mois. Le bien-être de l'Equipe de France, de Didier Deschamps et du football français en général priment sur le reste.