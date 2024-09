Aulas président de la FFF, Diallo fait une annonce importante

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Philippe Diallo se présentera prochainement à la tête de la Fédération Française de Football. Le dirigeant vise un second mandat, lui qui avait pris la suite de Noël Le Graët.

Le 14 décembre prochain, de nouvelles élections auront lieu afin de trouver le nouvel homme fort de la Fédération Française de Football. Les candidats ne sont pour le moment pas légion. Mais Philippe Diallo compte bien faire la différence et être réélu pour un mandat de 4 ans. Pour ce faire, Diallo va faire sa liste des personnes qui l'accompagneront. Et selon ses dires, il misera sur la diversité. Un suspense était encore de mise concernant Jean-Michel Aulas, actuellement vice-président de la FFF mais qui ne semble pas forcément enclin à poursuivre.

Philippe Diallo fait ses premières annonces

D'ailleurs, selon Philippe Diallo, il n'est pas prévu de faire de nouveau appel à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, aussi président de la Ligue féminine professionnelle. Pour L'Equipe, le président qui a pris la succession de Noël Le Graët indique : « Je me présente en homme seul. Car c'est d'abord un choix personnel, même si je pense avoir montré une capacité à travailler collégialement. À partir de maintenant, je vais construire ma liste. Elle reflétera la diversité du football français. Et je vais bâtir le projet, même si j'ai un certain nombre d'orientations. Jean-Michel est président de la Ligue féminine professionnelle. Il le restera. Après, j'ai cru comprendre que ce n'était pas son intention d'être sur une liste. Il y aura donc un ou une autre vice-président(e) ». Voilà qui est clair pour une élection importante pour la suite des opérations au sein du foot français, qui vit pas mal de crises ces dernières semaines. La Ligue 1 et l'équipe de France peuvent en témoigner.