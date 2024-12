CdF ‍: Match perdu pour Tours, la FFF qualifie Lorient

Dans : Coupe de France.

Par Eric Bethsy

Programmé samedi dernier, le 32e de finale de Coupe de France entre le Tours FC et le FC Lorient (L2) n’a pas pu se jouer. En cause, l’incapacité du pensionnaire de National 3 à assurer la sécurité autour de la rencontre. Sans surprise, la Fédération Française de Football a donné match perdu par pénalité au Tours FC. « Par conséquent, le FC Lorient est qualifié pour les 16es de finale, programmés le mercredi 15 janvier 2025, et se déplacera à Cannes (N2) », a ajouté l’instance.