CdF ‍: Reims s'offre Angers, une demi et un peu de bonheur

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, quart de finale

Stade Raymond-Kopa

Angers-Reims 1-1 (3 tab à 5)

Buts : Dieng (90e+5) pour Angers ; Nakamura (79e) pour Reims

Tirs au but réussis : Dieng (1), Ferhat (3), Rao-Lisoa (4) pour Angers ; Nakamura (1), Moscardo (2), Sangui (3), Ito (4), Diakité (5) pour Reims

Mal en point en Ligue 1 où il n'a plus gagné depuis 12 matchs, Reims voulait se relancer à Angers ce mardi soir. Le Stade de Reims réalisait une bonne entame de match. Il était finalement récompensé en seconde période sur une action 100% japonaise. Sekine centrait sur la tête victorieuse de Nakamura. Un but tardif qui n'était pas suffisant. En effet, Angers poussait et trouvait la faille à la dernière minute via une reprise de volée peu académique de Bamba Dieng. Aux tirs au but, le gardien rémois Diouf stoppait le tir de Niane. C'était le seul échec alors que Reims faisait un sans-faute. Le club du président Caillot rejoint sa première demi-finale dans la compétition depuis 1988.