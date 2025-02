TV ‍: Stade Briochin - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain souhaite bien entendu conserver son trophée à l’issue de cette saison 2024-2025. Mais pour cela, il va d’abord devoir passer l'obstacle Saint-Brieuc.

Quelle heure pour Stade Briochin - PSG ?

Leader de L1 et bien parti pour remporter le titre de champion de France vu sa belle avance sur ses poursuivants, le club de la capitale française va avoir deux grands objectifs pour la fin de saison : aller le plus loin possible en Ligue des Champions, avec un choc contre Liverpool à disputer dès les huitièmes de finale, et remporter la Coupe de France. Pour cette deuxième compétition, le PSG vise déjà le dernier carré en tentant de faire respecter son rang contre les amateurs de Saint-Brieuc en quarts de finale. Cette rencontre se jouera ce mercredi 26 février à 21h10 au Roazhon Park de Rennes.

Sur quelles chaînes suivre Stade Briochin - PSG ?

Alors que les affiches des quarts de finale de la Coupe de France ne font pas rêver tous les suiveurs du football français, sachant que de grands clubs comme l’OM, l’OL ou Monaco ne sont plus en lice, l’affiche de ce nouveau tour de CDF sera donc ce match entre le Stade Briochin et le PSG. Il sera proposé au grand public et en gratuit sur France 3, tout en étant également sur beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe de France.

Les compos probables de Stade Briochin - PSG :

Petit poucet de la Coupe de France avec Cannes, le club de National 2 veut poursuivre son rêve. Tombeur de Nice dans un match fou au tour précédent (2-1), mais aussi d’Annecy ou du Havre auparavant, le club breton rêve de faire tomber un nouveau club pro. Sauf que cette fois, c’est le meilleur club de France et le spécialiste de la CDF qui va débarquer à… Rennes et non pas à Saint-Brieuc. Autant dire que le neuvième de son groupe en quatrième division devra faire le meilleur match de son histoire pour aller dans le dernier carré.

La compo probable du Stade Briochin : L’Hostis - Yobe, Kerbrat, Le Marer, Boudin, Angoua - Janno, Diakite, Gomis Maillard - Konan, Zakharyan.

Injouable depuis de nombreuses semaines et toujours invaincu sur la scène nationale cette saison, le club de la capitale française ne veut pas s’arrêter en si bon chemin en Coupe de France. C’est donc avec beaucoup de sérieux que les Parisiens iront en Bretagne mercredi soir. Malgré de grosses échéances à venir contre Lille en L1 et Liverpool en C1, Paris alignera une belle équipe pour faire respecter son rang.

La compo probable du PSG : Safonov - Zague, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez - Lee, Mayulu, Ruiz - Désiré Doué, Ramos, Barcola.