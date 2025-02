CdF ‍: Le PSG arrive, le Roazhon Park pris d'assaut

Dans : Coupe de France.

Par Quentin Mallet

A l’occasion de la rencontre de Coupe de France entre le Stade Briochin et le Paris Saint-Germain, le Roazhon Park affichera complet. Les places mises en vente sont parties en seulement quelques heures.

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain affrontera le Stade Briochin ce mercredi 26 février 2025. Délocalisé au Roazhon Park de Rennes, le match se fera dans une ambiance de folie. En effet, il n’aura fallu que quelques heures aux nombreux intéressés pour s’offrir une place pour assister à l’une des plus belles oppositions de l’histoire récente de Saint-Brieuc. Ouverte au grand public ce samedi 22 février, la billetterie pour la réception de l’actuel leader du championnat de France a affiché complet à peine quelques heures plus tard.

Le PSG remplit les stades

La réception du Paris Saint-Germain allait forcément être une bonne nouvelle pour le Stade Briochin. Habitué à évoluer dans l’enceinte du stade Fred-Aubert et ses quelque 3 000 places assises, le club breton va vivre tout en plus grand. Un adversaire immense dans un stade comble de près de 30 000 personnes. Si des supporters espéraient pouvoir encore obtenir des places, c’est fini. Ou presque. Le site de la billetterie a affiché quelques heures après l’ouverture de la vente au grand public le message « Il n’y a plus de places disponibles pour cet événement » mais la directrice générale du club de Saint-Brieuc a une bonne nouvelle. En effet, des places actuellement bloquées pour le placement des caméras de France 3 et de BeIN Sports vont être remises en vente dès lundi 24 février, indique Ouest-France. Les prémices d’un grand match à venir.