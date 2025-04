A Dunkerque, le PSG se frotte à un futur très grand d'Europe

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Le PSG se rend à Dunkerque ce mardi soir en Coupe de France, avec la volonté de préserver son invincibilité en France contre une équipe étonnante, et drivée par un certain Demba Ba.

Equipe surprise du championnat de Ligue 2 et de Coupe de France, Dunkerque fait tomber les têtes à chaque tour et a amplement mérité le droit de défier le PSG ce mardi soir. Une affiche qui fait saliver toute une ville, qui se dit qu’être en position de jouer la montée et à un match du Stade de France est tout de même incroyable pour un budget modeste de Ligue 2. Les louanges vont vers les joueurs et l’entraineur, mais aussi Demba Ba, qui a pris le projet dunkerquois en mains il y a deux ans, lors de son rachat par le groupe Amissos. Et depuis, l’ancien buteur de Chelsea, Newcastle et West Ham est un directeur du football inspiré et qui a soif d’apprendre.

Demba Ba, un grand avenir en Europe

Un club, 2 couleurs 🔵⚪️



✊ Unis autour du même objectif : 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞#TeamUSLD pic.twitter.com/Rq664DDRfU — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) March 31, 2025

Son mentor n’est autre que Ralf Rangnick, qui était son entraineur à Hoffenheim et avec qui la relation a toujours été complice depuis lors. L’actuel sélectionneur de l’Autriche a confié dans Ouest-France tout le bien qu’il pensait du Franco-Sénégalais, qui pourrait à l’avenir être un dirigeant majeur d’un grand club européen s’il continue sur cette voie. « Demba est à la fois une personne très charismatique, mais aussi très intelligente. Depuis que je le connais, il n’a cessé d’apprendre, de vouloir progresser. Nous sommes régulièrement en contact, surtout ces dernières années. À la fin de sa carrière de joueur, il m’avait d’abord dit qu’il avait pour projet d’investir dans un club africain. Puis, il m’a parlé de son projet à Dunkerque. À ses débuts, ils étaient en position de relégable en Ligue 2. Aujourd’hui, ils sont à la lutte pour montrer et en demi-finale de la Coupe de France. Le tout sans un budget énorme. Cela veut dire quelque chose de l’impact qu’a pu avoir Demba » a livré l’ancien directeur sportif et entraîneur de Manchester United, pour qui Demba Ba peut aller clairement encore plus haut.

« S’il le veut, il peut diriger les meilleurs clubs d’Europe. Il parle couramment plusieurs langues. Il est encore jeune, mais pas trop jeune. Il est charismatique, intelligent, passionné. Il a une vision, il aime les gens. Après avoir été un grand joueur, Demba a tout d’un grand leader », a souligné Ralf Rangnick, qui va avoir un oeil attentif à la demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque et le PSG ce mardi soir.