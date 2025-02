Coupe de France ‍: Le programme TV des demi-finales dévoilé

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort ayant eu lieu ce jeudi, la commission des compétitions a dévoilé le déroulement des demi-finales. C’est Dunkerque qui ouvrira le bal avec la réception du PSG le mardi 1er avril à 21h10 sur BeIN Sports et France Télévisions. Le match entre Cannes et Reims aura lieu le lendemain, le mercredi 2 avril, et sera diffusé uniquement sur BeIN.