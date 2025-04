CdF ‍: Le PSG égalise sur un corner inexistant

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Bien parti en ayant mené 2-0 contre le PSG, Dunkerque a été repris en début de seconde période. Une égalisation polémique et contestée par les Dunkerquois. En effet, elle est survenue sur un corner inexistant puisque Marquinhos avait touché le ballon en dernier (du dos) sur l'action précédente. M.Brisard a néanmoins accordé le corner aux Parisiens sur lequel a marqué...Marquinhos de la tête. Un but contestable mais logiquement validé par la VAR, laquelle ne peut pas discuter de l'attribution ou non d'un corner dans son règlement.

#CoupeDeFrance|Le PSG égalise grâce à Marquinhos, mais le corner qui amène cette égalisation ne semble pas évident du tout... #USLDPSG



📺 Suivez le direct : https://t.co/IEOiLVYRJ2 pic.twitter.com/aD3IJeuvDX — francetvsport (@francetvsport) April 1, 2025