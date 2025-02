CdF ‍: Le PSG offre son tarif maison et breton à Saint-Brieuc

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, quart de finale

Roazhon Park (Rennes)

Saint-Brieuc – PSG 0-7

Buts : Neves (16e), Ramos (36e, 49e sur pen., 58e), Doué (55e), Mayulu (66e), Dembélé (85e) pour le PSG

Les trois divisions d'écart étaient trop visibles entre Saint-Brieuc et le PSG ce soir. Malgré quelques bonnes offensives des Bretons en début de match et sur la fin, le PSG dominait nettement les débats. Neves venait ouvrir logiquement le score, étant à l'affût sur une balle renvoyée par la barre. Gonçalo Ramos doublait la mise de près. Il allait ensuite s'offrir un triplé, en convertissant un penalty d'abord avant un but de pur attaquant. Doué puis Mayulu alourdissaient aussi le score. En fin de match, Ousmane Dembélé s'offrait son 17e but en 2025 d'une frappe puissante au premier poteau du droit. Sans pitié, le PSG est en demi-finale de la coupe de France et rejoint Cannes, Reims et Dunkerque pour un trophée qui lui tend de nouveau les bras.