Surprise avant le PSG, Cazarre vient amuser Saint-Brieuc

Par Quentin Mallet

Pour la préparation du match le plus important de son histoire, le Stade Briochin a pu compter sur la présence de Julien Cazarre, venu préparer un nouveau sketch.

Le Stade Briochin ne s’attendait probablement pas à connaître une telle épopée en Coupe de France. Chaque année, une équipe loin d’être favorite crée la surprise et se rapproche tout doucement du haut du panier. Cette fois, c’est l’équipe de Saint-Brieuc, laquelle est 9ᵉ du classement de la poule B de National 2. Forcément, plus on se rapproche des tours finaux, plus on a de chances de tomber contre une grosse équipe. Ça n’a pas manqué. Après avoir éliminé Annecy puis Nice, entre autres, la formation dirigée par Guillaume Allanou s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dans un Roazhon Park plein à craquer. L’occasion de voir la préparation du match en très grand, avec notamment la présence de Julien Cazarre, venu ambiancer le vestiaire.

Julien Cazarre à Saint-Brieuc pour son nouveau sketch

Le temps passe et Julien Cazarre n’a pas perdu sa bonhommie. L’humoriste était présent à l’entrainement du Stade Briochin à la veille de la plus grande rencontre de l’histoire du club. Comme l’indique L’Equipe, les joueurs ne s’attendaient pas à recevoir une telle personnalité avant leur entrainement. Ce mardi 25 février à 10h15, Cazarre est arrivé sur le terrain, à la grande surprise des joueurs. Si ces derniers savaient qu’une animation leur était réservée, ils étaient loin de se douter qu’il s’agirait de l’ancien animateur de J+1. « Quand j'ai vu que c'était Julien Cazarre, je me suis dit qu'on allait se faire terminer », explique le capitaine briochin, James Le Marer.

Julien Cazarre a fait du Julien Cazarre en envoyant des blagues et des provocations aux joueurs, notamment sur leurs noms de famille. « T’es pas gardien j’espère ! », a-t-il lancé à Léo Yobé devenu Lobé. Au terme du tournage, les joueurs ont pris des photos avec l’humoriste. Une animation qui a fait oublier pendant un temps la pression de disputer une rencontre aussi importante face à la plus forte des équipes françaises.