CdF ‍: Reims stoppe le festival de Cannes

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, demi-finale

Stade Pierre-de-Coubertin

Cannes (N2) – Reims 1-2

Buts : Ndoye (52e) pour Cannes ; Ibrahim (14e), Teuma (58e) pour Reims

Plus efficace que l'AS Cannes ce mercredi soir, le Stade de Reims l'a emporté 2-1. Le club champenois rejoint le PSG en finale, sa première dans la compétition depuis 1977.

Vainqueur de l'OM samedi dernier, Reims se frottait à une autre équipe méditerranéenne ce soir avec Cannes. Si Cannes n'a pas le pedigree de Marseille, la formation de N2 avait battu avec la manière Lorient (L2), Grenoble (L2) ou encore Guingamp (L2) dans cette coupe. De quoi rendre Reims très prudent. Le 15e de Ligue 1 était regroupé dans son camp et attaquait en contre. Une stratégie payante puisque les Rémois concédaient peu d'occasions franches et qu'ils prenaient l'avantage. Diakhon se faufilait sur le côté gauche et servait Ibrahim à courte distance des buts.

Néanmoins, la sérénité des hommes du président Caillot s'effritait après la pause. Cannes égalisait sur corner, après une situation confuse et un but attribué à Cheikh Ndoye. Dans la foulée, la défense rémoise tremblait à plusieurs reprises sans céder. C'est finalement son homologue cannoise qui craquait. Teuma redonnait l'avantage aux siens en trompant le gardien adverse de près. Reims redevenait supérieur mais échouait à se mettre à l'abri. Diakité plaçait notamment le ballon à côté dans un face à face pourtant facile. Le score en restait là. Le beau parcours de Cannes était terminé alors que Reims s'offrait une belle finale contre le PSG au stade de France.