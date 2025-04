CdF ‍: Le PSG s'extirpe du piège dunkerquois et file en finale

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, demi-finale

Stade Pierre-Mauroy

Dunkerque-PSG 2-4

Buts : Sasso (7e), Al Sadd (27e) pour Dunkerque ; Dembélé (45e, 90e+4), Marquinhos (48e), Doué (62e) pour le PSG

Mené 2-0 par Dunkerque, le PSG a su renverser la vapeur pour s'imposer 4-2. Les Parisiens sont logiquement qualifiés pour leur 21e finale de coupe de France.

David contre Goliath au stade Pierre-Mauroy. Le PSG invaincu en Ligue 1 affrontait dans le Nord Dunkerque, trois défaites consécutives en Ligue 2. La perte de confiance de l'USLD ne se voyait pas en début de match. Dominé par les Parisiens, Dunkerque se montrait très efficace. Sur coup-franc, Sasso ouvrait le score dans une défense passive. Le PSG était peu en réussite devant avec un Jaouen très solide dans les buts et un penalty oublié pour une main évidente sur une frappe de Doué. La défense parisienne s'emmêlait les pinceaux et Al Sadd venait doubler la mise. L'exploit était en route pour Dunkerque...

CdF : Le PSG égalise sur un corner inexistant https://t.co/kIaQpUjgSS — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2025

Cependant, Paris réagissait avant le repos. Dembélé fusillait le gardien adverse pour réduire le score. Un but qui remettait le PSG sur les rails. Marquinhos égalisait juste après le repos sur un corner pourtant inexistant. Paris avait assommé Dunkerque et prenait l'avantage sur une frappe déviée de Doué. Le match était joué et Dembélé venait enfoncer le clou dans les arrêts de jeu. Paris est logiquement qualifié pour la finale de la coupe de France. Il affrontera Cannes ou Reims pour un 16e sacre dans l'épreuve.