CdF ‍: Dunkerque annonce la qualification du PSG

Par Guillaume Conte

Affiche inattendue en demi-finale de la Coupe de France avec le match entre Dunkerque, formation de haut de tableau de Ligue 2, et le PSG. Le club nordiste ne se fait absolument aucune illusion.

Ce n’es pas un poisson d’Avril, mais Dunkerque, qui a portant sorti Auxerre, Lille et Brest en déplacement, ne se donne pas la moindre chance de taper le PSG ce mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. Malgré un jeu léché, les Nordistes sont conscients que ce n’est même pas un exploit qui sera nécessaire pour faire tomber le futur champion de France. Surtout que la rencontre sera délocalisée à Lille, pour accueillir un maximum de public. En forme incroyable, le PSG est tout simplement intouchable aux yeux de Demba Ba, le directeur du football de l’USLD.

Le PSG est trop fort pour Dunkerque

« Est-ce que Dunkerque peut éliminer le PSG ? Non, vu la saison réalisée par les Parisiens. Mais on va préparer notre plan de jeu et essayer de les contrer dans ce qu’ils font de mieux. On se dit aussi que la magie de la Coupe de France va continuer à nous suivre… Mais je ne mets pas de billes sur la magie de la Coupe (rire.) », a lancé l’ancien attaquant franco-sénégalais, pour qui il n’est même pas question de rêver. Sa formation va en tout cas essayer de faire bonne figure, alors que le PSG n’a pas l’intention de laisser une miette à ses adversaires, en France comme en Europe, dans cette fin de saison.