Un ancien salarié jure de faire pleurer le PSG

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Le PSG est à deux matchs de gagner une 16e Coupe de France. Mais du côté de Dunkerque, on est convaincu qu'on peut faire tomber le tenant du titre, et notamment un joueur qui connaît bien Paris.

Après avoir éliminé Auxerre et Brest, le club de Dunkerque rêve de pouvoir s'offrir un troisième club de Ligue 1, et non des moindres. Actuels troisièmes de Ligue 2, et donc en course pour rejoindre l'élite, les Nordistes recevront le PSG en demi-finale de Coupe de France, et c'est peu dire que Paris sera encore une fois grandissime favori dans une rencontre qui pourrait se disputer à Lille ou à Lens. Cependant, dans les rangs de l'USL Dunkerque, il y a un joueur qui connaît bien le Paris Saint-Germain. Et pour cause, il a été salarié du club de la capitale dans une anecdote qui a été répétée des centaines de fois. Yacine Bammou, c'est de lui qu'il s'agit, était en effet employé à la boutique du PSG alors qu'il portait le maillot d'Evry.

Bammou contre le PSG, il a confiance

L'USLD connaît désormais son adversaire pour les 1/2 finales de Coupe de France 🏆✨



Après un parcours 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞, les Maritimes poursuivent leur rêve et défieront le @PSG_inside pour une place en 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 et cette fois-ci à domicile ! 🔥#TeamUSLD pic.twitter.com/QtACVRktRJ — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) February 27, 2025

Mais tout cela, c'est du passé, et l'attaquant international marocain a depuis connu une longue carrière, avant de rejoindre Dunkerque l'an passé. A 33 ans, Yacine Bammou contribue aux bons résultats des Nordistes, qu'il veut aider à faire monter en Ligue 1, mais avant cela il espère qualifier son club pour la finale de la Coupe de France en éliminant le Paris Saint-Germain. L'attaquant dunkerquois y croit énormément. « C’est le tirage que tout le monde voulait éviter, car le PSG c’est un gros client. Mais on est capable de gagner ce match. On va tout faire pour arriver en finale », a prévenu l'expérimenté joueur de l'USL Dunkerque avant de recroiser le Paris Saint-Germain qu'il a déjà eu l'occasion d'affronter, que ce soit avec Nantes ou avec Caen, deux de ses anciens clubs.