CdF ‍: Le PSG ira à Dunkerque en demi-finales

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Au lendemain de quarts de finale plein de surprises, avec notamment les succès de Dunkerque et de Cannes contre des équipes de plus haut niveau, le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France s’est déroulé sur le plateau de Tout le Sport ce jeudi soir. Des mains du directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le PSG, tenant du titre, est tombé sur la boule de Dunkerque (L2), vainqueur de Brest ou de Lille lors des tours précédents. L’autre demie opposera le Petit Poucet de Cannes (N2) au Stade de Reims. Les rencontres se joueront les 1er et 2 avril prochains.

Pour une place en finale de la #CoupeDeFrance 🔥



Voici le tirage au sort des demi-finales 👀⬇️ pic.twitter.com/tStGpfn1cn — Coupe de France (@coupedefrance) February 27, 2025

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France 2025 :

USL Dunkerque (L2) - Paris Saint-Germain (L1)

AS Cannes (N2) - Stade de Reims (L1)