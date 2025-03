TV ‍: Dunkerque - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Coupe de France.

Toujours invaincu sur la scène nationale depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa très bonne dynamique en battant Dunkerque pour se qualifier en finale de la Coupe de France.

Quelle heure pour Dunkerque - PSG ?

Tenant du titre de la Coupe de France, le club de la capitale française ne veut pas laisser échapper son trophée. Déjà assuré d’être champion de France en Ligue 1, le PSG veut effectivement remporter une énième Coupe de France. Mais pour cela, il faudra dominer Dunkerque en demi-finale. Cette demie se jouera ce mardi 1er avril à 21h10 au Stade Pierre Mauroy de Lille. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Tout a commencé par une séance de tirs au but remportée face à Lens…



🎞️ Retour sur le parcours du tenant du titre et 15 fois vainqueur de la compétition 🏆



Sur quelles chaînes suivre Dunkerque - PSG ?

Considéré comme une plus belle affiche que l’autre demie qui opposera Cannes à Reims mercredi, ce match entre Dunkerque et Paris sera donc disponible pour le grand public. Puisqu’il sera diffusé sur France 3 et sur beIN Sports 1 aussi.

Les compos probables de Dunkerque - PSG :

Auteur d’une impressionnante saison en Ligue 2, en étant en course pour la montée en L1 malgré trois défaites de suite, le club nordiste a réalisé un parcours impressionnant en Coupe de France. Pour se qualifier pour la première fois de son histoire dans le dernier carré de la CDF, Dunkerque a multiplié les grandes performances en dominant notamment des gros clubs de L1 comme Auxerre, Lille ou Brest aux tours précédents. Sans pression, les hommes de Luis Castro n’auront pas d’autre objectif que de réaliser l’exploit de sortir l’ogre parisien.

La compo probable de Dunkerque : Jaouen - Youssouf, Sasso, Kondo, Georgen - Diop, Raghouber, Bardeli - Rivera, Bammou, Al Saad.

Leader incontesté en championnat et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG veut impérativement revoir le Stade de France en mai prochain à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Mais pour cela, il va falloir franchir le dernier obstacle dunkerquois. Pour cette rencontre, Luis Enrique alignera une belle équipe.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Ramos, Barcola.