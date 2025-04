Dunkerque-PSG ‍: France 2 anti-parisien, ils s'énervent

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fini par sortir Dunkerque dans un match haut en couleurs. Une action a beaucoup fait parler, et les commentateurs de France 2 en ont fait de trop aux yeux des supporters parisiens.

Dans un match en mode carnaval avec des buts et un scénario fou, le PSG s’est finalement imposé 4-2 face à Dunkerque après avoir été mené 2-0 en première partie de match. Les Parisiens ont tout de même copieusement dominé cette rencontre, même si les Nordistes ont joué crânement leur chance sans jamais renier leurs bonnes intentions. Toutefois, il y a un tournant du match qui reste en travers de la gorge des pensionnaires de Ligue 2, et même des commentateurs de France 2 qui diffusait la rencontre. Il s’agit du corner sur lequel le PSG a égalisé, et qui a été donné à tort. En effet, c’est Marquinhos qui a dévié le ballon, dans un duel serré. Mais les images ne laissent pas de place au doute, et le commentateur de France 2 Fabien Levêque est resté bloqué dessus pendant tout le match, parlant « d’injustice », demandant même la VAR alors que celle-ci n’est pas applicable dans ce cas de figure, comme pour une touche ou un coup-franc.

Fabien Levêque ciblé par les critiques

Pour les gens qui pleurent sur le corner (ou c’est pas clair à 100%) il y avait cette main et ça c’était clair à 50000% donc pleurez fort, on y est pour rien si les arbitres puent la merde. pic.twitter.com/4QJ7Pcvb65 — Univers PSG ⚜️ (@PSG_Univers) April 1, 2025

En fin de match, le journaliste en a remis une couche, accompagné par Loïc Rémy, qui a tout de même précisé du bout des lèvres que le PSG aurait pu bénéficier d’un pénalty pour une main dans la surface si on voulait vraiment refaire le match sur les décisions arbitrales. Mais cet acharnement à faire passer la qualification du PSG pour un petit braquage, ce qui a eu le don d’énerver les supporters parisiens. « Fabien Lévêque il va pas se remettre du corner », « C’est dingue l’incompétence de Loic Rémy et Fabien Leveque sur les règles d’arbitrage », « dans le cv du commentateur, faut être anti-PSG à la base », « ça fait 25 minutes qu’il tourne en boucle sur le corner », ont déploré des fans du PSG pour qui les commentateurs n’ont pas été très objectifs sur cette rencontre.