CdF ‍: Le PSG passe mais frôle la grande catastrophe

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 16e de finale

Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand)

Espaly (N3) - PSG 2-4

Buts : Gjeci (3e), Fournel (71e) pour Espaly ; Zaire-Emery (37e), Doué (67e), Barcola (88e), Ramos (90e+2 sur pen.) pour le PSG

Bousculé par les amateurs d'Espaly, le PSG s'en est sorti de justesse 4-2 non sans avoir souffert.

Après avoir vu le finaliste sortant lyonnais tomber, les supporters parisiens ont longtemps cru à la loi des séries. Largement favori face à Espaly, le PSG était pourtant mené d'entrée. Gjeci concluait un superbe contre, profitant d'une sortie ratée de Tenas pour mettre le ballon au fond. Les attaquants parisiens poussaient ensuite mais ils étaient très imprécis, butant aussi sur un gardien adverse solide. Il fallait finalement une frappe placée de Zaire-Emery depuis l'entrée de la surface pour remettre les deux équipes à égalité au repos.

👉 C’est terminé ! Nos Parisiens s’imposent face à Espaly et se qualifient en 8es de finale de #CDF#FCEPSG (2-4) pic.twitter.com/1z6xkSGtJC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2025

Paris était bien plus fort après la pause, dominant largement ce match. Barcola offrait finalement le deuxième but à Doué. Suffisant pour être tranquille ? Non puisque la défense parisienne était très passive. Fournel en profitait, trompant en deux temps Tenas. Alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but, le PSG faisait la différence in extremis. Barcola donnait l'avantage aux siens avant un penalty de Ramos dans les arrêts de jeu. Paris a tremblé, Paris a sué mais Paris est qualifié pour les 8es de finale.