Upamecano encore fautif contre City, la toile n'en peut plus

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Après sa prestation ratée au match aller, Dayot Upamecano a encore connu une soirée difficile contre Manchester City. De quoi ternir sa cote au plus haut après le Mondial au Qatar.

Il fut l'un des hommes clés de ce quart de finale entre le Bayern Munich et Manchester City. Malheureusement pour Dayot Upamecano, ce n'est pas vraiment positif. Le défenseur français du Bayern avait déjà offert un but aux Citizens à l'Etihad Stadium, il a encore été à la faute ce soir. Rien ne lui aura été épargné. Il a d'abord été exclu pour une faute sur Haaland en tant que dernier défenseur avant que le VAR ne le sauve pour un hors-jeu du Norvégien. Il a ensuite concédé un penalty un peu sévère pour un bras baladeur venu heurter le ballon. Haaland a raté le penalty.

Aïe aïe aïe la double confrontation d’Upamecano. Je pensais vraiment qu’avec sa coupe du monde et sa LDC impeccable contre Lewandowski, Lautaro ou Mbappé.. il avait passé un énorme cap et une nouvelle dimension. Il y a encore du boulot pour être un défenseur ultra fiable. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 19, 2023

Upamecano glisse, les internautes plus bas que terre

Après deux coups de pouce, sa troisième incartade aura été sanctionné par Haaland. En duel avec le Norvégien, Upamecano a perdu ses appuis pour une glissade grossière qui a ouvert la voie du but à son opposant. L'ouverture du score de Manchester City a déprimé les internautes, très critiques et moqueurs envers le Français.

Upamecano sur le but d’Haaland : pic.twitter.com/HEff79D6xL — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) April 19, 2023

Outre les habituels mèmes de la toile, on a pu lire des messages plus directs concernant sa prestation. « Upamecano a été honteux dans cette confrontation. Sincèrement, je ne me souviens pas d'autant d'erreurs individuelles lors d'un match à élimination directe en Ligue des champions », « Upamecano a joué une saison à un niveau constant pour mériter qu'il soit qualifié de meilleur défenseur du monde, mais ce match raté de ManCity doit être l'une des pires performances individuelles pour un joueur, des erreurs décisives cruciales dans les deux matches. Je me sens tellement, tellement mal pour lui », pouvait-on lire. Malheureusement, l'excuse de l'inexpérience ne semble plus passer pour un joueur vice-champion du monde avec les Bleus au Qatar.