TV : Tottenham - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après avoir terminé sur le podium de la Ligue 1 la saison passée, l’Olympique de Marseille a désormais la chance de retrouver la Ligue des Champions avec un premier match au sommet face à Tottenham.

Quelle heure pour Tottenham - OM ?

Affronter un cador de Premier League pour son retour en C1, voici le grand défi qui attend le club phocéen pour cette première journée du Groupe D. Ce match entre Tottenham et l’OM se jouera ce mercredi 7 septembre à 21 heures au Tottenham Hotspur Stadium. Une partie qui sera arbitrée par le Slovène Slavko Vincic.

Sur quelle chaîne suivre Tottenham - OM ?

Comme le PSG mardi, l’OM sera à l’affiche sur les deux chaînes de la Ligue des Champions, à savoir sur Canal+ et RMC Sport 1. Sur la chaîne cryptée, les commentaires seront assurés par François Marchal et Sidney Govou, alors que Laurent Paganelli et Dominique Armand seront en bord terrain.

TOTTENHAM / OM mercredi à 21h sur CANAL+ et sur C+ FOOT pour la J1 de LDC.

Commentaires : François Marchal et @GovouSidney.

Bord de terrain : @LaurentPaganel1

et @DomArmand



19H : JOUR DE FOOT sur C+ FOOT

19H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB

22H55 : CCC – LE DEBRIEF, avec @piresrobert7 pic.twitter.com/41lUV85NTC — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 4, 2022

Les compos probables de Tottenham - OM :

Auteur d’un bon début de saison, avec une troisième place à égalité de Manchester City après six journées de Premier League, Tottenham aborde ce premier rendez-vous européen avec une certaine confiance. Surtout que pour cette rencontre, Antonio Conte aura un groupe assez fourni, sans Lucas Moura ni Gil.

La compo probable de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Richarlison, Kane, Son.

Invaincu depuis le début de la saison en L1, avec notamment quatre victoires de suite et une place de co-leader avec le PSG après six journées, l’OM espère maintenant traduire son bon départ par un bon résultat en Ligue des Champions. Une vraie motivation pour Igor Tudor, qui sera privé de Gigot, Payet ou Alexis Sanchez.

La compo probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Suarez, Gerson.