LdC ‍: Dortmund - Real Madrid, quelle heure et quelles chaînes pour la finale ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Avant de se tourner vers l’Euro 2024 en Allemagne, la saison des clubs en Europe se terminera avec la grande finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid ce week-end.

Quelle heure pour Dortmund – Real Madrid ?

Si des chocs comme Real-City ou Bayern-Real faisaient plus office de finales avant l’heure en C1, le duel entre Dortmund et le Real Madrid opposera quand même deux grandes équipes du football européen. Cette finale se disputera ce samedi 1er juin à 21 heures au Wembley Stadium de Londres en Angleterre. L’arbitre de cette finale sera le Slovène Slavko Vincic.

Sur quelles chaînes suivre Dortmund – Real Madrid ?

Comme chaque saison, la finale de la Ligue des Champions sera disponible pour le plus grand nombre. Car si ce match entre le BvB et le Real sera diffusé sur RMC Sport 1 et Canal +, les deux chaînes de la C1 cette saison, ce choc européen sera également à suivre en clair et en gratuit sur TF1.

Les compos probables de Dortmund – Real Madrid :

Finaliste un peu inattendu vu sa saison mitigée en Bundesliga, Dortmund a le mérite d’avoir fait un véritable sans-faute en LDC. Premier de son groupe devant le PSG ou le Milan AC, le club allemand a ensuite passé les tours sans trembler jusqu’à sa belle victoire en demi-finales contre Paris. En finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013 et l’époque Jurgen Klopp, le BvB rêve maintenant d’accrocher une deuxième étoile sur son maillot après le sacre européen de 1997. Mais pour cela, les hommes d’Edin Terzić vont devoir franchir une montagne, le Real Madrid. Haller et Bensebaini seront absents.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug.

Tombeur de Manchester City en quarts puis du Bayern Munich en demies, le Real Madrid réalise un parcours tout simplement exceptionnel en Ligue des Champions. Il ne reste maintenant plus qu’à finir le travail contre un adversaire supposé moins fort que les précédents, à savoir Dortmund. Pour s'adjuger une 15e C1 dans sa grande histoire, le Real devra faire un gros match. Lors de ce rendez-vous, Carlo Ancelotti a convoqué un groupe de 25 joueurs, avec le retour des blessés Alaba et Tchouaméni. Incertain à cause d'une grippe, Lounin est présent comme Courtois, qui pourrait être titulaire.

La compo probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius.