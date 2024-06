Les envahisseurs de la finale payés 350.000 euros par un Russe

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

La finale de la Ligue des champions a débuté par une séquence assez étrange puisque trois spectateurs sont entrés sur la pelouse de Wembley dès le coup d'envoi. Ils vont prendre une amende et être interdits de stade, mais aussi encaisser un énorme pactole.

Que pourriez-vous faire en échange de 350.000 euros ? Trois personnes présentes dans le stade de Wembley ont pris le risque de se faire prendre par la police anglaise, de passer devant la justice et de ne plus pouvoir mettre les pieds dans un stade avant très longtemps. Alors que l'on jouait depuis à peine quelques secondes la finale de la Ligue des champions entre Dortmund et Madrid, l'arbitre a interrompu la rencontre en constatant que des spectateurs étaient sur le terrain en faisant des photos, sans que la sécurité bouge. Après un léger malaise général, finalement les stewards sont entrés sur la pelouse et ont fini par intercepter les trois fauteurs de troubles avec l'aide d'un ou deux joueurs.

Russian streamer Mellstroy offered £300,000 to anyone who ran on the pitch during the Champions League final with his name on their shirt. 🤯🤯🤯



Fair play to these lads. 🤣 pic.twitter.com/m7mNx2VPBr — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2024

Les trois envahisseurs ne semblaient avoir rien en commun sauf un tee-shirt arborant une marque ou nom, Mellstroy. De fait, on a rapidement appris que le Mellstroy en question était un streameur russe qui avait promis de donner 350.000 euros à ceux qui oseraient entrer sur le terrain de la finale de la Ligue des champions. Les trois individus vont donc empocher le pactole, du moins si le streameur tient parole, ce qui leur permettra de s'offrir au moins un bon avocat. Depuis les graves incidents avant la finale de l'Euro 2021 à Wembley, la justice anglaise ne rigole plus du tout avec ce genre d'incident et les trois fautifs risquent de payer très cher ce geste intéressé.