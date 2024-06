Vainqueur de Dortmund, le Real Madrid lui offre 25 ME

Dans : Ligue des Champions.

Samedi soir, le Borussia Dortmund a quitté Wembley frustré après une cruelle défaite 2-0 en finale de C1. C'était d'autant plus difficile que le Real Madrid a pu s'appuyer sur un ancien de la maison Jude Bellingham. Cependant, l'Anglais offre une belle consolation au BVB.

Le Borussia Dortmund a été la 15e victime du Real Madrid en finale de la Ligue des champions. Un scénario attendu avant le match puisque les Merengues partaient grands favoris. Invaincu toute la saison dans cette compétition, le Real pouvait compter sur une armada impressionnante avec notamment Jude Bellingham. Taulier de la Maison Blanche, l'Anglais de 20 ans était le fer de lance du BVB la saison précédente. Les Allemands l'ont toutefois vendu 103 millions d'euros à leur bourreau de samedi soir. Une cruelle ironie du destin qui a quand même ses bons côtés.

Le Real offre 25 ME de plus pour Bellingham

En effet, le succès madrilène en C1 offre automatiquement 25 millions d'euros au Borussia Dortmund. Cet argent vient gonfler le montant du transfert de Jude Bellingham l'été dernier. Dans le contrat signé entre les deux clubs, on avait inclus une clause qui offrait 25 millions d'euros supplémentaires à Dortmund en cas de succès du Real Madrid en Ligue des champions avec le milieu de terrain anglais.

CHAMPIONS OF EUROPE!!! 🏆

De quoi faire passer le prix du transfert de 103 à 128 millions d'euros. Et, ce n'est peut-être pas terminé puisqu'il existe d'autres bonus dans le contrat de vente pouvant rapporter jusqu'à 6 millions d'euros en plus au BVB. Une belle consolation pour le club de la Ruhr qui valide ses compétences dans les négociations et l'aidera à renforcer son équipe en vue de retenter sa chance la saison prochaine pour le titre en Ligue des champions.