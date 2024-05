Monaco dopé par le Real Madrid

Carlo Ancelotti l'a annoncé officiellement : Aurélien Tchouaméni ne jouera pas la finale de la Ligue des champions contre Dortmund. Néanmoins, même absent, il peut être bénéfique...pour l'AS Monaco.

Une vieille habitude pour le Real Madrid mais un évènement inédit pour plusieurs de ses cadres. Samedi prochain, le club madrilène a l'occasion de décrocher sa 15e Ligue des champions. De quoi conforter son statut d'équipe la plus titrée sur la scène européenne. Néanmoins, c'est une toute nouvelle génération qui devra conquérir la coupe aux grandes oreilles à Wembley. Jude Bellingham disputera notamment sa première finale de C1. L'Anglais n'a jamais gagné la compétition comme c'est aussi le cas de certains de ses coéquipiers : Aurélien Tchouaméni, Joselu ou Brahim Diaz tous absents en 2022 quand Karim Benzema et Vinicius guidaient les Merengues au 14e sacre sur la pelouse du stade de France.

Ce qui ressemble à un détail humain, n'est pas anecdotique sur le plan financier. En effet, le Real Madrid devra verser de l'argent à certains clubs en cas de victoire face à Dortmund samedi prochain. C'est ce qu'indique le média proche du club, Defensa Central. Le Real Madrid a inclus une clause dans le contrat de Jude Bellingham et d'Aurélien Tchouaméni au moment de leurs transferts.

🚨⚪️ BREAKING: Aurélien Tchouaméni will miss the Champions League final due to injury, confirms Carlo Ancelotti.



