LdC: Un joueur du PSG dans l'équipe-type, ce n'est pas Mbappé

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Trois jours après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions contre Dortmund, l'UEFA a dévoilé différents trophées qui mettent évidemment en valeur le club espagnol.

En attribuant à Jude Bellingham le prix du meilleur jeune de la Ligue des champions 2023-2024 et à Vinicius Jr celui du meilleur joueur de la même compétition, l'UEFA a fait des choix plutôt logiques compte tenu du résultat final de la C1. Mais concernant l'équipe-type de la Ligue des champions, l'instance européenne du football n'a pas osé mettre le onze de départ de Carlo Ancelotti lors de la finale face à Dortmund.

Dans cette dream team version LDC, on trouve un seul joueur du PSG et ce n'est Kylian Mbappé. L'UEFA a en effet retenu Vitinha, le joueur portugais du Paris Saint-Germain, dans son équipe-type de Ligue des champions où Madrid et Dortmund se taillent la part du lion.