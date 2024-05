Rodrygo désigne la meilleure équipe du monde, ce n’est pas le Real

En marge de la finale de la Ligue des Champions qui opposera son Real au Borussia Dortmund ce samedi à Londres, Rodrygo a avoué que Madrid n’était pas la meilleure équipe actuelle en Europe.

De par son passé glorieux et son présent qui l’est tout autant, le Real Madrid est considéré comme le plus grand club de l’histoire du football mondial. Il faut dire que samedi, à l’issue d’une finale qui s’annonce un peu déséquilibrée contre Dortmund, le Real pourrait remporter la 15e Ligue des Champions de son histoire, et accroître son avance sur ses premiers poursuivants, le Milan AC (7), le Bayern et Liverpool (6). La très bonne saison du Real, avec un parcours sans faute en C1 et un titre de champion d’Espagne sans être contesté en Liga, permet à Madrid d’aborder cette finale avec le statut de favori. Mais ce n’est pas pour autant que le Real est la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle. D’après les dires de Rodrygo lui-même, c’est la formation de Pep Guardiola, Manchester City, qui fait office de numéro un mondial.

🗣️ Rodrygo: “Manchester City? To be honest, we knew they were better. For me it’s the best team in the world, the one that plays the best football. But we have something special. I can’t explain it.” pic.twitter.com/WZYH8RGbf3