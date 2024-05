Courtois titulaire, le pari osé du Real Madrid contre Dortmund

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Malgré la blessure de Thibaut Courtois en début de saison, le Real Madrid est parvenu à se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Le portier belge pourrait retrouver sa place au moment crucial face au Borussia Dortmund.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, quelques jours avant le début de l'exercice 2023/2024, Thibaut Courtois a passé une grosse partie de la saison à l'infirmerie. Le club espagnol a d'abord recruté Kepa Arrizabalaga sous la forme d'un prêt pour pallier l'absence du gardien belge, avant de totalement faire confiance à Andriy Lunin lors de la seconde partie de la saison. Numéro 2 dans la hiérarchie du Real Madrid, l'Ukrainien a parfaitement endossé le rôle du sauveur de la Maison Blanche pendant la période de convalescence de Thibaut Courtois. Mais l'ancien joueur de Chelsea est désormais de retour et il est même pressenti pour être titulaire en finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Il s'est exprimé sur son retour à la compétition.

Courtois de retour pour la C1, Lunin retourne sur le banc

« Il faut être positif. En août, j'ai pleuré parce que la pire chose qui puisse vous arriver dans le football est le ligament croisé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit que j'allais travailler fort et revenir fort. C'était mon idée dès le début. Être positif, se battre et ne jamais baisser les bras. Beaucoup pensaient que ma saison était terminée, mais je savais que non », a confié Courtois à l'occasion d'une conférence avec les étudiants de l'université du Real Madrid. Le joueur de 32 ans a pourtant déclaré forfait pour l'Euro 2024. Il a disputé trois matchs de championnat depuis son retour de blessure, sans encaisser de but. Marca affirme de son côté qu'il sera très certainement titulaire le 1er juin, à Wembley, face au Borussia Dortmund en finale de la coupe aux grandes oreilles. Un choix forcément frustrant pour Andriy Lunin, impérial et héroïque à de nombreuses reprises dans le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions.